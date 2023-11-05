روسيا تختبر بنجاح صاروخاً باليستياً عابراً للقارات

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أنها اختبرت بنجاح صاروخاً باليستياً عابراً للقارات قادراً على حمل رأس نووي تم إطلاقه من غواصة نووية من الجيل الرابع.

وجرى إطلاق الصاروخ "بولافا" في أول تجربة من نوعها منذ حوالي عام، بعدما ألغت روسيا مصادقتها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على خلفية الحرب في أوكرانيا والأزمة مع الغرب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "الغواصة النووية الإستراتيجية الجديدة (الإمبراطور ألكسندر الثالث) أطلقت بنجاح صاروخاً باليستياً عابراً للقارات من طراز بوليفامن البحر الأبيض".

وأكد البيان أن الصاروخ أصاب هدفه في الوقت المحدد بحقل تجارب في شبه جزيرة كاتشاتكا في أقصى الشرق الروسي.

وتحمل الغواصة "الإمبراطور ألكسندر الثالث" 16 صاروخاً من طراز بوليفا، بحسب الجيش الروسي.