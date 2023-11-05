إسرائيل تتوعد بالقضاء على قائد حركة حماس في غزة

تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت السبت أن "تعثر" القوات الإسرائيلية على قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار و"تقضي عليه".

وقال غالانت في مؤتمر صحافي "سنعثر على السنوار وسنقضي عليه"، في وقت تواصل القوات الإسرائيلية خوض قتال شوارع مع مقاتلي حماس في غزة في موازاة قصف مستمر يتعرض له القطاع المحاصر.

وأضاف غالانت: «خضنا معارك ضارية خلال السبت داخل قطاع غزة. أتممنا تطويق غزة، الجيش يعمل من شمال وجنوب مدينة غزة، ودخلت القوات مناطق مأهولة بالسكان للقيام بذلك».

وبعيد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، قالت إسرائيل ان السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة، ومحمد ضيف، الخبير العسكري في الحركة والذي يعتبر قائد أركان حماس، هما أهم هدفين لجيشها في الحرب.

وقالت مصادر أمنية اسرائيلية إن السنوار والضيف موجودان الآن وسط شبكة من الأنفاق بنيت خصيصا ضد حملة القصف التي تشنها إسرائيل منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 أكتوبر على القواعد العسكرية والتجمعات الإسرائيلية القريبة من الحدود.