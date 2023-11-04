مصر تعرب عن قلقها البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين، وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن اللقاء تناول علاقات التعاون بين مصر والبرنامج، وتأكيد الحرص المتبادل على تعزيز هذه العلاقات.

وذكر البيان أن اللقاء تناول الملفات الإقليمية وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وفي هذا السياق شدد السيسي على قلق مصر البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع، مستعرضاً الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر على مدار الساعة لضمان إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات، بما يلبي الاحتياجات الحقيقية لأهالي القطاع، مع استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للدفع في اتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، مؤكداً كذلك ضرورة إحياء المسار السياسي استناداً إلى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.