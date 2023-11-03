الأمم المتحدة: الاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة الغربية نحو 1.2 مليار دولار

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الجمعة إن تكلفة تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة الغربية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار.

وأضاف أن "تكلفة تلبية احتياجات 2.7 مليون شخص - أي إجمالي سكان غزة و500 ألف شخص في الضفة الغربية المحتلة - تقدر بنحو 1.2 مليار دولار".

وفي 12 أكتوبر، أطلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نداء مبدئيا لجمع 294 مليون دولار لدعم ما يقرب من 1.3 مليون شخص.

وذكر المكتب أن "الوضع يتدهور بشكل متزايد منذ ذلك الحين".