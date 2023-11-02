منظمة الصحة: الإخلاء القسري للمستشفيات في غزة يعرض مئات المرضى للخطر

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الخميس إن الإخلاء القسري للمستشفيات في قطاع غزة يعرض حياة مئات المرضى للخطر.

وأضاف "صدرت أوامر بإخلاء 23 مستشفى في مدينة غزة وشمال القطاع، والإخلاء القسري في هذه الظروف سيهدد حياة مئات المرضى".

ودعا أدهانوم غيبريسوس، وفي مؤتمر صحافي في جنيف، مجددا إلى هدنة إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحماس لمساعدة آلاف الجرحى.

وأضاف أن هناك 21 ألف جريح من الجانبين و1.4 مليون نازح في غزة.

وقال "تعجز كلماتنا عن وصف الهول الذي يتكشف في غزة".