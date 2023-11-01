بلينكن يتوجه إلى إسرائيل والأردن يوم الجمعة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه إلى إسرائيل والأردن يوم الجمعة، مضيفا أن بلينكن سيجتمع مع قادة الحكومة الإسرائيلية، ومنهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لمعرفة أحدث مستجدات أهدافهم العسكرية.

وأضاف للصحافيين "سيكرر دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي الإنساني وسيبحث الحاجة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتقليل الضحايا من المدنيين، بالإضافة إلى عملنا لإيصال المساعدات الإنسانية".