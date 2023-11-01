البيت الأبيض: بايدن يلتقي الرئيس الصيني الشهر الحالي

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سوف يلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو الشهر الجاري.

ويأتي التأكيد عقب شهور من العمل بين الدولتين لعقد لقاء بين الرئيسين على هامش المنتدى، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت جان بيير: "الرئيس بايدن أعلن أنه يتطلع لرؤية الرئيس شي، وبالتالي لن ندخل في تفاصيل هذا اللقاء الذي سوف يعقد في نوفمبر الجاري في سان فرانسيسكو، وسوف يكون اجتماعا بناءً".

وعندما سئلت عما إذا كانت تؤكد أن اللقاء سوف يحدث، ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض بالإيجاب.