ميقاتي: لبنان في عين العاصفة والحرب بيد إسرائيل

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في لقاء خاص مع قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الإثنين، إن لبنان في عين العاصفة، مؤكداً سعي حكومته لتجنيبه أي حرب قادمة.

وأكد ميقاتي أن قرار الحرب بيد إسرائيل إذا واصلت خرق الحدود والانتهاكات، مشيرا إلى أن لبنان نسّق مع المنظمات الدولية بشأن وضع خطة في حال اندلعت الحرب مع إسرائيل.

ولفت رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى أنه في حال دخل لبنان الحرب فلن يقتصر الأمر عليه فقط وستكون المنطقة في حالة فوضى على حد قوله.

وتشهد الحدود الجنوبية منذ ثلاثة أسابيع تبادلاً للقصف بين حزب الله وإسرائيل، على وقع الحرب في غزة.

وقال ميقاتي: "أقوم بواجبي في ما يتعلق بتجنيب لبنان دخول الحرب".

وأبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية خشيته من "فوضى أمنية لا في لبنان فقط، بل في منطقة الشرق الأوسط" في حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.