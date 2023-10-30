استئناف محادثات وقف إطلاق النار في السودان بجدة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا «إيغاد»، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، أعادت إطلاق محادثات إنسانية لوقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر: «ما من حل عسكري مناسب لهذا الصراع. ندعو الطرفين للتعامل مع المحادثات بشكل بناء، مع حتمية إنقاذ الأرواح، وتقليص القتال، وإنشاء مسار للتفاوض».

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، عن بدء المحادثات في مدينة جدة، قائلة إن المحادثات تتركز على «تسهيل إيصال المساعدات، ووقف إطلاق النار، وإمكانية التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية».