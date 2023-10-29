السيسي يحذر من تحول المنطقة إلى «قنبلة موقوتة»

حذّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، من توسع نطاق الصراع في غزة، قائلاً إن المنطقة تواجه خطر التحول إلى «قنبلة موقوتة». وأضاف أنه يجب احترام السيادة المصرية، بعد اعتراض طائرات مسيرة في أعقاب دخولها المجال الجوي المصري، أول من أمس.

وقال السيسي «أنا حذرت من توسعة دائرة الصراع، أياً كان المكان الذي جاءت منه، فالمنطقة ستصبح قنبلة موقوتة تؤذينا جميعاً».

وأكد الرئيس المصري، أن مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس، مشيراً إلى أن حادثي طابا ونويبع دليل على أن التصعيد في غزة له آثار على المنطقة.

وقال السيسي، خلال مؤتمر اتحاد الصناعات: «حذرت مراراً وسابقاً من أن اتساع نطاق الصراع ليس في صالح المنطقة»، مشيراً إلى أن «هناك جهداً كبيراً لإدخال المساعدات الإنسانية بكاملها إلى قطاع غزة»، معرباً عن الشكر لكل الدول التي قدمت المساعدات.

وأكد أن «سياسة مصر الخارجية لا تقوم على الغدر والتآمر، ونحن حريصون على بناء بلدنا»، لافتاً إلى أن «مصر حريصة على استقرار المنطقة».

وشدد السيسي على أن «مصر بشعبها وجيشها قادرة على حماية البلاد»، لافتاً إلى الحرص على تخفيف حدة الأزمة من خلال إطلاق سراح الرهائن والأسرى في غزة.

وقال السيسي إن المصريين يجب أن يشعروا بالأمان، وإن الجيش قادر على حماية البلاد.

وشدد على أن مصر ستواصل لعب دور إيجابي في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، وأنها لا تريد أن يتسع الصراع إقليمياً.

ورحّب السيسي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لوقف إطلاق النار في غزة، قائلًا إن «الاندفاع في رد الفعل قد يؤدي للندم، وأحذر منه».

على صعيد آخر، لقي 35 شخصاً مصرعهم، وأصيب العشرات، إثر وقوع حادث تصادم بين حافلة ركاب وعدد من السيارات، صباح أمس على طريق القاهرة-الإسكندرية، بحسب ما أفاد موقع صحيفة «الأهرام» الحكومية.

وذكرت الصحيفة أن «تصادماً مروعاً على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، بالقرب من مدينة وادي النطرون، أسفر عن مصرع 35 شخصاً، منهم 18 على الأقل متفحمون، وإصابة أكثر من 53 آخرين».

وأوضحت أن «مناظرة الجثث أشارت إلى أن عدداً كبيراً منها متفحم، نظراً لاشتعال النيران في عدد كبير من السيارات بالحادث».

وأظهرت مقاطع فيديو للحادث، تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، مشاهد مروعة لاندلاع النيران في عدد من السيارات، وتفحم حافلة، وسط صرخات استغاثة ومسارعة أشخاص لمحاولة إطفاء النيران ومساعدة المصابين.

وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان إلى «الدفع بـ20 سيارة إسعاف، لنجدة المصابين في الحادث المروري».