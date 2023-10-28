إسرائيل تواصل قصف غزة بعد ليلة من الضربات العنيفة

واصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، اليوم السبت، بعد ليلة من الضربات غير المسبوقة من حيث الكثافة منذ بدء الحرب.

وفي اليوم الثاني والعشرين للنزاع الذي أوقع آلاف القتلى، بات قطاع غزة المحاصر من إسرائيل والذي يسكنه نحو 2.3 نسمة، مقطوعاً عن العالم مع توقف الاتصالات وخدمة الإنترنت.

وأعلن الجيش، السبت، أنه ضرب 150 هدفاً تحت الأرض في شمال غزة خلال الليل، بعدما أشار مساء الجمعة إلى توسيع عملياته البرية.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل: لوكالة فرانس برس: "مئات البنايات والمنازل دمرت كلياً وآلاف الوحدات تضررت جراء القصف الليلة الماضية"، مضيفا أن عمليات القصف الكثيفة أدت إلى تغير "معالم غزة ومحافظة الشمال".

وخلال الليل قالت حركة "حماس" إنّ مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، موضحة أنها تصدت لتوغل بري في بيت حانون (شمال) وفي البريج (وسط).

وبعدما أعلن تكثيف ضرباته بشكل كبير مساء الجمعة، أكد متحدّث باسم الجيش الإسرائيلي السبت أنّ القوّات الإسرائيليّة دخلت إلى قطاع غزة ووسعت عملياتها فيه بعد توغلين محدودين في الليلتين السابقتين.