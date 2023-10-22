الولايات المتحدة تتعزز انتشارها العسكري في الشرق الأوسط بمنظومات دفاع جوية

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في وقت متأخر السبت، أنه من المقرر نشر منظومات دفاع جوي إضافية في الشرق الأوسط بالإضافة إلى وضع المزيد من القوات في وضعية الاستعداد للانتشار.

وقال أوستن إن الولايات المتحدة ستسلم بطارية دفاع الدفاع الجوي "ثاد" إلى جانب بطاريات إضافية لمنظومة الدفاع الصاروخي "باتريوت"، "إلى مواقع في جميع أنحاء المنطقة لزيادة حماية القوات الأميركية".

وقال أوستن إنه وضع أيضا قوات إضافية في وضعية الاستعداد للانتشار "في إطار التخطيط الحذر للطوارئ" بينما تستعد الولايات المتحدة وآخرون لاحتمال نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقا، وبينما تستعد إسرائيل لشن هجوم بري على غزة.

كما قال إنه أصدر الأوامر بعد مناقشات مفصلة مع الرئيس الأميركي جو بايدن حول التصعيد الأخير في المنطقة.

وتم استهداف قواعد عسكرية في العراق وسورية بشكل متكرر بواسطة طائرات مسيرة في الأيام التي تلت مقتل المئات في قصف مستشفى المستشفى الأهلي العربي في غزة.