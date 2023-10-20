معبر رفح.. شريان الحياة لغزة ينتظر دخول المساعدات

يأمل الفلسطينيون في غزة وصول المساعدات الإنسانية إليهم، اليوم الجمعة، مع توقعات بفتح معبر رفح بين مصر وغزة، المنفذ الوحيد للقطاع، خلال ساعات.

وما زالت قوافل المساعدات الإنسانية التي تنتظر دخول المعبر متوقفة منذ أيام في رفح، فيما لا زالت المساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة تتدفق إلى مطار العريش في سيناء المصرية الذي أعاد فتح أحد مدارج الهبوط فيه لتلقي كل المواد الآتية من غذاء، ودواء، وأجهزة لتنقية المياه، ومستلزمات للنظافة، وبطانيات وغيرها من المساعدات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن معبر رفح ومطار العريش "ليسا حيويين فقط، بل هما الأمل الوحيد لسكان غزة، وشريان حياتهم"، فيما ذكر الهلال الأحمر المصري أن مصر تستقبل طائرتين أو ثلاث طائرات مساعدات يومياً تُسيّرها وكالات إنسانية أو دول ترغب بإرسال مواد غذائية وماء ومعدات طبية إلى 2,4 مليون فلسطيني محاصرين في القطاع.

وقال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، إن لدى البرنامج 951 طناً مترياً من الأغذية إما على الحدود المصرية (رفح) أو في الطريق إليها، ما يكفي لإطعام 488 ألف شخص لمدة أسبوع واحد، وحذر المتحدث من أن مخزون برنامج الأغذية العالمي من الغذاء داخل غزة سينفذ قريباً، ويجب تجديد المخزون بشكل عاجل.