بوتين: روسيا تدعم إقامة دولة فلسطينية

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة، أمس، بتفادي وجود عملية متوازنة لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ومحاولة تولي زمام الأمور بنفسها دون حل القضايا الأساسية. ووصف بوتين العنف في إسرائيل بأنه مروع، وقال إن الصراع لا يمكن حله دون معالجة قضايا مثل إقامة دولة فلسطينية.

وحذر من أن أي تصعيد في المنطقة قد تكون له عواقب وخيمة على مختلف القطاعات.

وقال بوتين متحدثاً في مؤتمر للطاقة في موسكو، «لا أفهم لماذا تذهب الولايات المتحدة بمجموعة حاملة الطائرات إلى البحر المتوسط. لا أفهم حقاً مغزى هذا. هل سيقصفون لبنان أم ماذا؟».

وأضاف: «هذه ليست الطريقة لحل المشكلة. يجب البحث عن حلول وسط.. مثل هذه التصرفات يؤجج الوضع بالطبع».