روسيا تتهم الولايات المتحدة بالتحضير لتجارب نووية جديدة.. وتهدد بالمثل

اتهمت روسيا، الولايات المتحدة الأميركية، أمس، بإجراء تحضيرات في موقع للتجارب النووية بولاية نيفادا، وأكدت أنها لن تستأنف برنامجها للتجارب النووية ما لم تقدم واشنطن على ذلك، وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف: «المؤشرات تقول إنه كانت هناك حتى وقت قريب أعمال تحضيرية في موقع الاختبار في نيفادا». وجاء التصريح في الوقت الذي يدرس فيه مجلس النواب الروسي (الدوما) إلغاء تصديق موسكو على معاهدة حظر التجارب النووية.

وكانت آخر تجربة أجرتها الولايات المتحدة في عام 1992، بينما أجرى الاتحاد السوفييتي آخر تجاربه في عام 1990، وتقع المنشأة التي أشار إليها ريابكوف في منطقة شاسعة من الصحراء حيث جرت مئات التفجيرات النووية منذ عام 1951.

وأضاف ريابكوف: «إذا سلكوا مسار الاختبارات، فإن هذا سيؤدي إلى تفعيل الوضع الذي أعلنه رئيس الاتحاد الروسي وهو أننا سنحذو حذوهم.. المسؤولية الآن تقع على عاتق واشنطن عما إذا كان سيحدث ذلك أم لا».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد تحدث نهاية الأسبوع الماضي عن إمكانية استئناف بلاده للتجارب النووية، وقال إن «العقيدة النووية الروسية (التي تحدد الشروط التي بموجبها سيضغط على الزر النووي) لا تحتاج إلى تحديث»، وأكد في الوقت ذاته أنه ليس مستعداً بعد للقول ما إذا كانت موسكو بحاجة إلى استئناف التجارب النووية أم لا.