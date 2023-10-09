فرق الإنقاذ تنتشل 100 جثة من حي إسرائيلي و"حماس" تهدد بـ"إعدام" المدنيين المختطفين

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عمال إنقاذ انتشلوا نحو 100 جثة على الأقل من حي بيري، الذي هاجمته "حماس" السبت، قرب قطاع غزة.

وقالت "تايمز أوف إسرائيل" إن مجموعة البحث والإنقاذ "زاكا" أعلنت انتشال حوالي 100 جثة من التجمع السكاني الصغير المحاذي لغزة.

وذكرت القناة الـ12 أنه تم نقل الجثث في شاحنات مبردة.

ويعتقد أن عدد الضحايا الذين قتلوا في الحي الصغير الذي يسكنه حوالي 1000 شخص، أعلى من ذلك، وفقا للتقارير.

وكانت "زاكا" قد أعلنت، الأحد، انتشال أكثر من 250 جثة بموقع حفل موسيقي صاخب حضره الآلاف في جنوب إسرائيل كان قد تعرض لهجوم أيضا.

في المقابل، هددت حركة "حماس" بأنها ستبدأ في إعدام مختطف مدني إسرائيلي مقابل أي قصف إسرائيلي جديد على منازل المدنيين دون إنذار مسبق، وفق رويترز.

وقال متحدث باسم الجناح العسكري للحركة، الاثنين، "إنهم يتصرفون وفقا للتعليمات الإسلامية من خلال الحفاظ على سلامة الأسرى الإسرائيليين وسلامتهم"، وألقى باللوم في هذه الخطوة "على القصف الإسرائيلي المتزايد وقتل المدنيين داخل منازلهم في غارات جوية دون سابق إنذار".

وكانت "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة وتصنفها واشنطن منظمة "إرهابية"، قد قالت إن أربعة مختطفين لديها قتلوا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الاثنين، إن حماس اختطفت أكثر من 100 شخص خلال هجومها مطلع الأسبوع.

وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت من أن "المدنيين من كلا الجانبين يدفعون ثمن التصعيد غير المسبوق في الأعمال العدائية بين إسرائيل وغزة مع تزايد عدد القتلى".

ودعت المنظمة "قوات الأمن الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية إلى بذل كل جهد ممكن لحماية أرواح المدنيين" مشيرة إلى أن "استهداف المدنيين عمدا، وتنفيذ هجمات غير متناسبة، والهجمات العشوائية التي تقتل أو تجرح المدنيين، هي جرائم حرب".