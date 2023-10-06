عبدالله بن زايد يبحث مع وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية علاقات الصداقة و"الشراكة من أجل المستقبل"

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ، وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية وعضو البرلمان البريطاني ديفيد لامي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في لندن علاقات الصداقة و"الشراكة من أجل المستقبل" ، ودورها في تنامي التعاون الثنائي بين البلدين.

كما تطرقت المحادثات إلى أجندة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين ، وأكدا في هذا الصدد على أهمية تبني تدابير عالمية طموحة لتعزيز العمل المناخي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بعلاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين ، مؤكدا أن دولة الإمارات والمملكة المتحدة تعملان معا من أجل تحقيق الازدهار المستدام.