الجيش اللبناني يجبر قوة إسرائيلية على الانسحاب بعد خرقها الخط الأزرق

أجبر الجيش اللبناني، اليوم السبت، قوة إسرائيلية على الانسحاب بعد خرقها الخط الأزرق في محيط مزارع شبعا.

وقالت قيادة الجيش في بيان صحافي، إن القوة الإسرائيلية أقدمت على خرق خط الانسحاب وإطلاق قنابل دخانية باتجاه دورية للجيش اللبناني أثناء مواكبة جرافة تقوم بإزالة ساتر ترابي إسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة.

ووفق البيان، رد عناصر الدورية على الاعتداء بإطلاق قنابل مسيلة للدموع باتجاه القوة، ما أجبر عناصرها على الانسحاب.

ومن جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) أندريا تيننتي، أن "القوة موجودة على الأرض لتهدئة الوضع، وتتواصل قيادتها مع الأطراف لتخفيف التوترات ومنع سوء الفهم".

