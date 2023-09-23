نجم ليبي - مصري شهير يعلن وفاة 800 شخص من قبيلته في كارثة درنة

أعلن نجم ليبي - مصري وفاة 800 شخص من قبيلته إثر الإعصار "دانيال" المدمر الذي ضرب ليبيا وتسبب في خسائر بشرية هائلة في مدينة درنة.

وأوضح الفنان حميد الشاعري في تدوينة عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك"، "إن هذا العدد الضخم من الضحايا الذين ينتمون إلى قبيلته لقي حتفه بسبب الإعصار الذي حصد أرواح الآلاف خلال الأيام الماضية.

وقال "إنا لله وإنا إليه راجعون، نعزي أنفسنا ونعزي أهل درنة ونعزي قبيلة الشاعري في وفاة أكثر من 800 شخص من أبناء القبيلة في درنة، نحتسبهم عند الله شهداء".

وتفاعل الكثيرون من محبي النجم الشهير مع منشوره، معربين عن أحر التعازي وأصدق المواساة في هذا المصاب الجلل وداعين بالرحمة والمغفرة للضحايا.

وحميد الشاعري مغن وملحن من مواليد 1961، ولد لأب ليبي وأم مصرية، ويحمل الجنسيتين المصرية والليبية.

بدأ رحلته الفنية عازفا على آلة الأورغ ضمن فرقة الإذاعة الليبية خلال حقبة السبعينيات، واعتاد إقامة الحفلات في بنغازي، وشارك في إنشاء فريق غنائي تحت اسم "أبناء إفريقيا".

قام الفنان بالتوزيع الموسيقي لأغلب الألبومات الغنائية في الثمانينيات، ولحن العديد من الأغاني الشهيرة أبرزها أغنية "الطريق" التي تغنّى بها الفنان محمد منير.

كما شارك في بعض الأعمال السينمائية منها فيلم "قشر البندق" الذي أخرجه خيري بشارة وجمع عددا كبيرا من الفنانين من أهمهم محمود ياسين، وحسين فهمي، وعبلة كامل، ومحمد هنيدي، وماجد المصري، وعلاء ولي الدين.

وتواصل فرق الطوارئ انتشال جثث ضحايا الفيضانات شرقي ليبيا، حيث أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه تم تأكيد 4000 حالة وفاة في درنة ولا يزال أكثر من 8000 شخص في عداد المفقودين بعد أن جرفت الفيضانات والسيول عددا من أحياء درنة مخلفة دمارا هائلا.

جدير بالذكر أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب قالت إنها ستنظم مؤتمرا دوليا في المدينة الشهر المقبل من أجل إعادة إعمارها.