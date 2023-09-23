مجموعة «I2U2» التي تضم الإمارات والهند وإسرائيل وأميركا تطلق موقعها الإلكتروني

أعلنت مجموعة «U2 I2»، التي تضم الإمارات والهند وإسرائيل والولايات المتحدة، إطلاق موقعها الإلكتروني، بهدف جذب مشاريع استثمارية جديدة تحت مظلة المجموعة، وتمكين مجتمع الأعمال والمستثمرين من اقتراح مشاريعهم عبر الموقع الإلكتروني. جاء الإعلان خلال اجتماع كبار المسؤولين للمجموعة، الذي عقد على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ترأس جانب الإمارات في الاجتماع وزير دولة أحمد بن علي محمد الصايغ. وتركز مجموعة «U2 I2» على تعزيز التعاون الاقتصادي في قطاعات عدة. وتجسد مشاركة الإمارات في هذه المجموعة والمبادرات رؤية القيادة الرشيدة القائمة على بناء الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، من أجل إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.