الصين: استئناف محادثات السلام السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الأوكرانية

جددت الحكومة الصينية، خلال مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعوتها إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال نائب الرئيس الصيني، هان تشينج، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن "وقف الأعمال العدائية واستئناف محادثات السلام هي السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الأوكرانية".

وتابع أن بلاده تدعم كافة الجهود التي تؤدي إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية وتريد مواصلة ممارسة دور بناء، كما أكد هان مجددا على موقف بلاده بشأن تايوان، قائلا إن بكين ستواصل العمل بأقصى قدر من الإخلاص وأقصى الجهود من أجل إعادة التوحيد السلمي".