مقتل 5 من فريق الإغاثة اليوناني في ليبيا

قتل خمسة أفراد من فريق إغاثة يوناني في حادث سير بعد وصولهم إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ إثر الإعصار «دانيال» والفيضانات المدمرة في مدينة درنة، وفق ما أفاد الجيش اليوناني، أمس. وأدى الحادث كذلك إلى مقتل ثلاثة من أفراد عائلة ليبية، حيث اصطدمت مركبة الفريق اليوناني بسيارة كانت تقل العائلة.

ووصف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الحادث، بأنه «مأساوي»، وأعرب عن أسفه لأن «هذه المأساة حدثت أثناء قيام الفريق بالواجب النبيل المتمثل في العمل الإنساني والتضامن الدولي»، قائلاً: «البلاد بأكملها في حالة حداد». وذكرت هيئة أركان الجيش اليوناني في بيان أنه تمت إعادة الجثث إلى أثينا، وهم ثلاثة مسؤولين من الجيش اليوناني ومترجمان من وزارة الخارجية اليونانية كانوا يشاركون في فريق الإنقاذ، على متن طائرة عسكرية يونانية، موضحة أن 14 عضواً آخرين في الفريق أصيبوا جراء الحادث، وأعلن وزير الدفاع نيكوس ديندياس فترة حداد في الجيش لمدة ثلاثة أيام.