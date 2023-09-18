العراق يطيح بشبكة إرهابية خططت لتفجيرات في بغداد

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، أمس، اعتقال خلية لتنظيم «داعش» الإرهابي، كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات في بغداد. وقال الجهاز في بيان، إن هذه العملية ترتبط بعملية سابقة نفذها الجهاز بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب في فبراير الماضي، أسهمت في قتل 22 إرهابياً في صحراء الأنبار غربي البلاد، وقادت إلى تحديد أهداف جديدة.

وأوضح البيان أن هذه الشبكة كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية تستهدف عدداً من الأحياء الشعبية في بغداد، مضيفاً أنه «بعد مراقبة ميدانية دقيقة لتحركات الشبكة، تم إلقاء القبض على عناصر الخلية كافة واعترفوا بانتمائهم للعصابات الإرهابية، وتلقيهم تدريبات مكثفة على صناعة العبوات والأحزمة الناسفة والمواد المتفجرة، تمهيداً لتنفيذ عملياتهم الانتحارية». وأكد جهاز المخابرات استمرار جهوده لملاحقة الخلايا الإرهابية حتى القضاء عليها.