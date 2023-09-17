مقتل نائب قائد شرطة لوس انجلوس في كمين بولاية كاليفورنيا

لقي نائب قائد شرطة مقاطعة لوس انجلوس الأميركية حتفه رميا بالرصاص فيما وصفه مسؤولون بأنه كمين نُصب له في أثناء وجوده بسيارة دورية خارج مركز للشرطة في مدينة بالمديل بولاية كاليفورنيا.

ووصف قائد شرطة المقاطعة روبرت لونا الحادث الذي وقع الليلة الماضية بأنه "جريمة قتل" و"هجوم مستهدف" على نائبه رايان كلينكونبرومر (30 عاما) بينما كان يؤدي عمله بالزي الرسمي على بعد نحو 90 كيلومترا شمال شرقي لوس انجلوس.

وقالت الشرطة إن أحد المارة رأى كلينكونبرومر وكان مصابا بجروح خطيرة في نحو الساعة السادسة مساء وطلب له المساعدة فورا، قبل نقله للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وطلب لونا خلال مؤتمر صحافي عقده الليلة الماضية من الجمهور تقديم أي مقطع مصور قد يظهر ما حدث.