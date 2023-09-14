مجلس النواب الليبي يوافق على ميزانية طوارئ لمواجهة آثار الإعصار

وافق مجلس النواب الليبي في جلسته الطارئة اليوم الخميس، برئاسة المستشار عقيلة صالح على قانون ميزانية الطوارئ الخاص بالكارثة الناجمة عن الإعصار الذي ضرب البلاد مؤخرا.

وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق إن المجلس صوّت بالإجماع على إقرار ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليار دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزي ومندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة، بحيث تتولى هذه اللجنة فتح حساب في مصرف ليبيا المركزي تودع فيه المخصصات أو المعونات المحلية والدولية والإشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها.

وكلف المجلس لجنة لمتابعة عمل الجهات المختصة لتحقيق المستهدف إنجازه في هذه المرحلة.

وطالب المجلس النائب العام بالتحقيق في أسباب حصول هذه الكارثة وتبيان ما إذا كان هناك قصوراً أو تقصيراً من أي جهة

وأعلن المجلس استدعاء الحكومة ولجنة الاستقرار لمجلس النواب في جلسته الأسبوع المقبل للاستماع إلى ما تم اتخاذه من إجراءات حيال هذه الكارثة وتكليف جهاز الطب والطوارئ بإدارة الأزمة الطبية في المناطق المنكوبة تحت إشراف ومتابعة لجنة الصحة بمجلس النواب.