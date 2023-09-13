400 أجنبي من بين ضحايا فيضانات درنة أغلبهم سودانيين ومصريين

أعلنت وزارة الداخلية الليبية أن 400 أجنبي أغلبهم سودانيين ومصريين من بين ضحايا فيضانات درنة.

كان المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي توفيق الشكري، قال إن ليبيا شهدت كارثة وفرق الإنقاذ مستمرة في البحث عن المفقودين جراء العاصفة دانيال.

وقال الشكري في تصريحات له، إن أكثر من 10 آلاف مفقود جار البحث عنهم تحت الأنقاض وفي مياه البحر".

وأضاف " ناك مدن وقرى منكوبة بالكمال والحياة متوقفة فيها".

وتابع "وصلت فرق إنقاذ من مصر وغيرها من الدول للمساعدة في عمليات الإنقاذ لكن المصاب جلل ولابد من تكاتف الجهود لإتمام عملية إنقاذ المفقودين".

وأكمل الشكري: "هناك مفقودين في البحر وهناك جثث خرجت في مناطق متفرقة على طول الساحل الليبي"، مضيفا:" هناك انقطاع للتيار الكهربائي في بعض المناطق".

ووجه توفيق الشكري الشكر والتقدير إلى مصر على دعمها لـ ليبيا والمساهمة في مواجهة آثار العاصفة.