بايدن لمحمد بن زايد: شكراً شكراً شكراً.. لولاك ما كنا هنا

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الإعلان عن مشروعات الممر الاقتصادي لربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وقال جو بايدن لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «شكراً.. شكراً.. شكراً.. لولاك لا أعتقد أننا سنكون هنا».



وشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم في قمة مجموعة العشرين التي افتتح أعمالها دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة في مركز المؤتمرات في مدينة نيودلهي.

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم عدداً من قادة الدول ورؤساء الحكومات المشاركين في أعمال القمة التي تستضيفها جمهورية الهند تحت شعار "أرض واحدة، أسرة واحدة، مستقبل واحد ".



