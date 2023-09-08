أعمال تخريب وراء تعطل رحلات القطار بين هامبورغ وبرلين

ألقت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" باللائمة على أعمال تخريب في حريق ألحق أضراراً بالبنية التحتية للسكك الحديدية في مدينة هامبورغ، والذي أسفر عن إلغاء الخدمات فائقة السرعة اليوم الجمعة على طول الخط الرئيسي بين هامبورغ وبرلين.

وتعمل "دويتشه بان" على إعادة توجيه الركاب الذين يتنقلون بين أكبر مدينتين في ألمانيا، إلى روابط عبر هانوفر بدلا من الخط المعطل، وهو ما يطيل زمن الرحلة بواقع 30 دقيقة. غير أنه نظراً للإلغاءات الكثيرة، أخطرت الشركة الركاب أن القطارات قد تكون مزدحمة.

وقالت "دويتشه بان" إن أعمال التخريب أضرت أيضاً بالقطارات من هامبورغ إلى ميناء روستوك على بحر البلطيق.