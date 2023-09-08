غلق المدارس ومحطات مترو أنفاق بسبب أمطار غزيرة جنوب الصين

أغلقت السلطات في مدينة شنتشن بجنوب الصين جميع المدارس وبعض محطات مترو الأنفاق والمكاتب، اليوم الجمعة، بعد أن تسببت السحب التي خلفها الإعصار هايكوي وراءه في هطول أمطار شديدة الغزارة لليوم الرابع.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية إن هطول الأمطار الغزيرة سيستمر حتى وقت مبكر من غد السبت على المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من إقيلم قوانغدونغ، الذي يضم شنتشن ويعد واحدا من أغنى الأقاليم في الصين.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) سكانا يمسكون بأشرطة للإرشاد ويسيرون بحذر وسط مياه السيول التي وصلت إلى مستوى الركبة في وقت متأخر من أمس الخميس في مدينة شنتشن التي يسكنها 17.7 مليون نسمة.

وأصدر مرصد شنتشن تحذيرات طارئة نصح فيها السكان بالتزام منازلهم، وقال إن الأمطار الغزيرة كانت مفاجئة وكثيفة.

وعلى بعد نحو 130 كيلومترا من شنتشن، علقت السلطات الدراسة في عشر مناطق بمدينة قوانغتشو اليوم، في حين حذرت مدينة تشوهاي من تشبع المناطق الحضرية والريفية بالمياه واحتمال حدوث انهيارات أرضية.