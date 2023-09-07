نائب قائد "الدعم السريع": لا تأتينا أي أسلحة من خارج السودان

نفى نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، في لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية" وصول أي أسلحة من خارج السودان إلى قواته، وأن قواته تحصلت على كميات كبيرة من مخازن الجيش السوداني.

وقال عبد الرحيم دقلو "لا تأتينا أي أسلحة من خارج السودان، والعالم كله يعرف هذه التفاصيل".

وأضاف قائلا "لم نكن جاهزين عندما بدأت الحرب، لأننا تفاجأنا بها.. ولكن ربنا وفقنا لاستلام كل مخازن "الفلول" وبعض مخازن القوات المسلحة".

وشدّد على عدم رغبته في إطالة الحرب المتواصلة منذ عدة أشهر. قدمنا رؤيتنا، ونحن جاهزون لأي حل يوقف الحرب، لأننا نعرف معاناة الشعب السوداني".

وبشأن الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق عبد حمدوك، قال دقلو: "إقالة حمدوك كانت انقلابا من البرهان، وهو المسؤول عن فض اعتصام القيادة العامة".

وفي وقت سابق من الأربعاء، أصدر قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في مرسوما دستوريا بحل قوات الدعم السريع. وذكر دقلو، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن البرهان "ليست لديه شرعية ليصدر قراراً بحل قوات الدعم السريع".