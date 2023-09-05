«شولتس» يرتدي عصابة على عينه بعد إصابته أثناء الركض

ظهر المستشار الألماني أولاف شولتس مرتدياً عصابة عين سوداء فوق عينه اليمنى، وذلك بعد سقوطه أثناء الركض، وإصابته في وجهه مطلع الأسبوع الجاري.

ونشر شولتس صورته على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أمس، وإلى جانب العصابة السوداء، أوضحت الصورة وجود سحجات حول العين اليمنى والأنف والذقن.

وتعامل شولتس مع الإصابات بروح الدعابة، وكتب معلقاً على الصورة: «من لديه هذه الإصابة.. انتظر الـ(ميمز) بلهفة». والمقصود بتعبير (ميمز) هو صور منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي غالباً ما تحوي تعليقات فكاهية، مضيفاً: «شكراً للأمنيات الطيبة».

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، إن حالة شولتس جيدة، وكان في حالة مزاجية جيدة للغاية صباح أمس، لكنه لايزال يبدو متضرراً بعض الشيء، وصرح بأنه تم نشر الصورة حتى يتمكن الجميع من أن يعتادوا الكيفية التي سيبدو عليها خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين.

كان شولتس (65 عاماً) سقط أثناء ممارسة رياضة الركض، ولهذا السبب ألغى مشاركته في فعالية انتخابية لوزيرة الداخلية نانسي فيزر في ولاية هيسن، أول من أمس.

وقالت صحيفة «بيلد» إنه يُعْتَقد أن الحادث وقع على الخط الرئيس الذي يمارس فيه شولتس رياضة الركض بجوار مسكنه في مدينة بوتسدام، حيث تعثر ولم يتمكن من أن يسند نفسه في الوقت المناسب، ولهذا السبب وقع على وجهه.

ويرافق شولتس خلال ممارسة الركض حراس شخصيون قدموا له العون على الفور.

يذكر أن شولتس يحاول ممارسة الرياضة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً، ويحب أيضاً أن يمارس التجديف إذا سمح بذلك جدول مواعيده المزدحم، وأحياناً يتجول مع زوجته بريتا إرنست، في العطلة، ويركب الدراجات من وقت لآخر، لكنه بدأ بممارسة الرياضة متأخراً، حيث يقول: «أيام المدرسة كنت أكره الرياضة، أما اليوم فأنا أمارس الركض كلما أمكن».