وزير الدفاع الروسي يعلق على إقالة نظيره الأوكراني

أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن ثقته في أن موقف أوكرانيا يعتمد على رأي السلطات الأميركية، وليس وزير الدفاع الأوكراني.

وجاءت تصريحات شويغو تعليقا على إقالة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف.

ونقلت قناة "زفيزدا" التلفزيونية عن وزير الدفاع الروسي قوله: "الأمر لا يعتمد على من سيكون وزيراً للدفاع. كل هذا يتوقف على ما ستقوله واشنطن".

ويوم أمس الأحد، أعلن زيلينسكي قرر إقالة ريزنيكوف من منصبه، وتعيين رستم عمروف (أوميروف) ليحل محله.

وقال زيلينسكي، في رسالة مصورة نشرها على قناته في "تيلغرام": "لقد قررت استبدال وزير الدفاع الأوكراني. أعتقد أن الوزارة بحاجة إلى أساليب جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع ككل".