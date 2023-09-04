وزير الدفاع الأوكراني يعلن تقديم استقالته

قال وزير الدفاع الأوكراني، أولكسي ريزنيكوف، في تدوينة على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الاثنين، إنه قدم استقالته إلى رئيس البرلمان.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال، الأحد، إنه قرر استبدال وزير الدفاع، وذلك في أكبر تغيير بالمؤسسة الدفاعية الأوكرانية، منذ شنت روسيا الحرب في فبراير 2022.

وشغل ريزنيكوف منصب وزير الدفاع منذ نوفمبر 2021، ولعب دورا في حصول أوكرانيا على مساعدات عسكرية غربية بمليارات الدولارات لدعم جهودها الحربية.

وعين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد رستم أوميروف وزيرا للدفاع خلفا لأوليكسي ريزنيكوف، داعيا إلى نهج جديد.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية المسائية "أمضى أوليكسي ريزنيكوف أكثر من 550 يوما في حال من الحرب الشاملة. أعتقد أنّ الوزارة تحتاج نهجا جديدا وأشكالا أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع".

ورشّح زيلينسكي أوميروف، وهو من تتار القرم كان يرأس صندوق أملاك الدولة منذ العام الماضي، لخلافة ريزنيكوف، متوقعا أن "يدعم البرلمان هذا المرشح".