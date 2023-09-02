الهند تطلق بنجاح أول مركبة فضائية لدراسة الشمس

أطلقت الهند اليوم بنجاح المركبة الفضائية (أديتيا إل 1) التي تعد أول مهمة مدارية شمسية لها، في رحلة تستمر أربعة أشهر حتى تبلغ مقصدها على مسافة 1.5 مليون كيلومتر.

تأتي تلك الخطوة بعد أسبوع من نجاح الهند في إنزال مركبة تابعة لمهمة "تشاندريان-3" عند القطب الجنوبي للقمر.

وذكرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية "إيسرو"، أنه تم حمل المركبة الفضائية (أديتيا إل 1) على متن الصاروخ (بي أس أل في أكس أل) والذي يبلغ وزنه 320 طنا، من مركز ساتيش داون الفضائي في سريهاريكوتا جنوبي الهند.

وتم تجهيز المركبة الفضائية بسبع حمولات، تتضمن أربع حمولات لأغراض الاستشعار عن بعد، وثلاث لإجراء التجارب في الموقع.

وستقوم المركبة بدراسة ديناميكيات الغلاف الجوي للشمس، وبشكل خاص محاولة فهم أكبر لغز في علوم الشمس إلى الآن، وهو ارتفاع درجات حرارة الإكليل أو الهالة المحيطة بالشمس إلى مستويات تفوق درجة حرارة سطح الشمس نفسه، والطريقة التي يتم تسخين تلك المنطقة بها إلى مليوني درجة مئوية في بعض المناطق لا تزال مجهولة إلى الآن.

وسوف تركز (أديتيا إل 1) على دراسة تسلسل العمليات الفيزيائية والكيميائية التي تحدث بين الطبقات المتعددة للشمس والتي تؤدي في النهاية للانفجارات الشمسية، إلى جانب دراسة المجال المغناطيسي للشمس بشكل عام.

وصرح علماء منظمة أبحاث الفضاء الهندية، بأن البيانات التي سيتم جمعها من هذه البعثة ستسهم بشكل كبير في فهم تأثير الشمس على أنماط مناخ الأرض ومنشأ الرياح الشمسية على المدى الطويل.



