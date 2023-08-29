بريطانيا: حل مشكلة اضطراب الرحلات الجوية يستغرق أياماً

قال وزير النقل البريطاني مارك هاربر، الثلاثاء، إن حل مشكلة اضطراب الرحلات الجوية واسع النطاق من البلاد وإليها سيستغرق أياما بعد أن تعرضت أنظمة مراقبة الملاحة الجوية لمشكلة فنية.

وألغت السلطات مئات الرحلات الجوية أو أجلتها أمس الإثنين، أحد أكثر أيام الأسبوع ازدحاما بالمسافرين في البلاد، بعد أن اضطر مراقبو الملاحة الجوية إلى التحول إلى الأنظمة اليدوية.

وأضاف هاربر أن مسؤولي الحكومة لا يعتقدون أن المشكلة الفنية ناجمة عن هجوم إلكتروني.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الثلاثاء: "سيكون هناك بعض التأثير اليوم وأعتقد أنه سيستمر لبضعة أيام أخرى مع إعادة شركات الطيران طائراتها وخدماتها إلى طبيعتها".

وأدى هذا العطل إلى تأخير وإلغاء مئات الرحلات الجوية بعدة مطارات بريطانية.

وظهرت المشكلة خلال عطلة البنوك الصيفية، يوم الاثنين، والتي تعد واحدة من أكثر أيام السنة اكتظاظا بالسفر الجوي، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

وقالت شركة (سيريوم) لتحليل حركة الطيران إن 232 رحلة جوية ألغيت بحلول بعد ظهر الاثنين، والتي كان من المقرر أن تغادر المطارات البريطانية، بالإضافة لإلغاء 271 رحلة قادمة.

كما ألغيت عشرات الرحلات الجوية في مطار هيثرو، أكثر مطارات أوروبا ازدحاما، اضافة الى إلغاء ما لا يقل عن 32 رحلة مغادرة من مطار هيثرو أيضا يوم الثلاثاء، والغت السلطات 31 رحلة وصول.

وقالت إدارة مطار غاتويك، ثاني أكثر مطارات لندن ازدحاما، إنها تعتزم تشغيل جدول زمني عادي للرحلات يوم الثلاثاء، لكنها نصحت الركاب بمراجعة شركات الطيران قبل السفر من المطار.

وطلب مطار هيثرو، أكثر المطارات ازدحاما في بريطانيا، من المسافرين عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، الاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم قبل التوجه إلى المطار، اليوم الثلاثاء.

وقالت شركات الطيران إنها تجري تغييرات على جداول رحلاتها في محاولة لنقل أكبر عدد ممكن من الركاب، لكن بعض الطائرات وأطقمها لا تتواجد في المكان الذي يفترض أن تكون فيه.

وذكرت الخطوط الجوية البريطانية على منصة إكس: "نبذل قصارى جهدنا لإعادة العملاء المتضررين إلى طريقهم مرة أخرى".