الكرملين: بوتين لن يحضر جنازة بريغوجين

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر جنازة قائد قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، مشير إلى أن الكرملين ليس لديه معلومات محددة عن الجنازة.

وقال بيسكوف إنه ليس لدى الكرملين أي معلومات عن جنازة بريغوجين وحضور بوتين فيها "غير متوقع".

وكان بيسكوف قال في وقت سابق حول إمكانية حضور بوتين للجنازة: "لا نعرف حتى الآن كم ستستغرق إجراءات التحقيق، الرئيس لديه جدول أعمال مزدحم بشكل عام".

وأردف قائلا: "في الوقت الحالي لدى الرئيس الروسي جدول عمل مزدحم للغاية".

وقال بيسكوف إنه لا توجد مواعيد رسمية حتى اللحظة بخصوص إقامة جنازة يفغيني بريغوجين.

وقبل يومين، أعلن في موسكو عن تأكيد الفحوص الجينية وفاة قائد مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين.

وجاء التأكيد عن طريق لجنة التحقيق الروسية المكلفة النظر في حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها.

وأوضحت اللجنة في بيان أن "الفحوص الجينية أثبتت أن هويات القتلى العشرة الذين تم انتشال جثثهم من موقع الحطام تتطابق مع قائمة الركاب وأفراد الطاقم".