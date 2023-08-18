متحور «إي جي 5» يزيد إصابات «كورونا» في ألمانيا

ذكر معهد «روبرت كوخ» لأبحاث الفيروسات أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا زاد في ألمانيا من جديد، مشيراً إلى أن مستوى الإصابة لايزال محدوداً نسبياً.

وأوضح المعهد، أمس، في تقريره الحالي عن حالات أمراض الجهاز التنفسي المزمنة أن هذا التطور مستمر منذ شهر تقريباً، ويشمل ذلك الفترة حتى 13 أغسطس الجاري.

وبحسب التقرير، تم تسجيل 2400 حالة تقريباً بفيروس «كوفيد-19» على مستوى ألمانيا الأسبوع الماضي.

وأضاف المعهد أن هناك إشارات أخرى تدل على زيادة نشاط فيروس «كوفيد-19» في ألمانيا. ولكن لا يوجد ما يشير إلى حدوث تغيير في شدة المرض. وكتب خبراء المعهد في تقريرهم: «بشكل إجمالي لاتزال نسب الإصابة بـ(كوفيد-19) محدودة للغاية».

وبحسب التقرير، ترجع الزيادة في عدد حالات الإصابة المسجلة إلى ارتفاع نسبة الإصابة بمتحور «إي جي 5».