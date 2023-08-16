الأمم المتحدة تحذّر من نفاد الغذاء وغياب الرعاية الصحية في السودان

حذّرت الأمم المتحدة، من أن الملايين في السودان يعانون نفاد الغذاء، وأن بعضهم يموتون بسبب غياب الرعاية الصحية بعد أربعة أشهر من اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت وكالات الأمم المتحدة في بيان، أمس: «الوقت ينفد أمام المزارعين لزراعة المحاصيل التي ستطعمهم هم وجيرانهم. الإمدادات الطبية شحيحة. الوضع يخرج عن السيطرة».

وحث البيان طرفي الحرب بالتوقف فوراً عن القتال، مؤكداً أن أكثر من أربعة ملايين شخص فروا من القتال، ومازالوا نازحين داخل البلاد أو لاجئين في دول الجوار، وأن الحالة تتجه نحو وضع لا يمكن السيطرة عليه.

وقالت المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إليزابيث ثروسل، في إفادة بجنيف: «كثير من القتلى لم يتم جمع رفاتهم أو التعرف عليهم أو دفنهم».

وقالت المسؤولة في صندوق الأمم المتحدة للسكان، ليلى بكر، إن التقارير حول الانتهاكات الجنسية زادت بمعدل 50%، ويواجه الملايين الذين ظلوا في الخرطوم ومنطقتي دارفور وكردفان عمليات نهب على نطاق واسع وانقطاعات طويلة الأمد للكهرباء والاتصالات والمياه.

وقالت الهيئة القومية للكهرباء في السودان، إن مساحات شاسعة في البلاد تعاني انقطاع التيار منذ يوم الأحد الماضي، ترافق معه أيضاً توقف شبكات الهاتف المحمول عن العمل.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الأمطار الموسمية، التي تزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه، ألحقت أضراراً لما يصل إلى 13500 شخص.