وزير خارجية سورية يلتقي نظيره المصري ولجنة المتابعة غداً في القاهرة

قالت مصادر إعلامية إن وزير الخارجية المصري سامح شكري، سيلتقي نظيره السوري فيصل المقداد غدا الثلاثاء في مقر وزارة الخارجية في القاهرة.

ومن المقرر أن يعقد الجانبان المصري والسوري مباحثات ثنائية، يليها اجتماع للجنة الاتصال العربية المعنية بالملف السوري، ومن ثم اجتماع للجنة الاتصال مع الوزير المقداد، على أن يعقد وزيرا خارجية مصر وسورية مؤتمرا صحافيا قرابة الثامنة مساء.

وكانت جامعة الدول العربية أعلنت عقب قمتها الأخيرة في جدة غرب السعودية تشكيل لجنة خماسية معنية بالشأن السوري، وهي مؤلفة من السعودية والعراق ومصر والأردن ولبنان.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط حينها إن، "موضوع سورية سوف يحظى بأولوية وهذا يتطلب نقاشا مع الحكومة السورية".

وتعد هذه الزيارة الثانية للمقداد إلى مصر خلال 5 أشهر.