إسرائيل تهدد بإعادة لبنان إلى «العصر الحجري» لو قامت الحرب

هددت إسرائيل، أمس، بـ«إعادة لبنان إلى العصر الحجري في أي حرب تدخلها مع (حزب الله)»، وذلك بعد مناوشات على مدى أسابيع على الحدود بين البلدين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في بيان: «لا ترتكبوا خطأ. لا نريد حرباً. لكننا مستعدون لحماية مواطنينا وجنودنا وسيادتنا». وكان يقصد بكلامه جماعة «حزب الله».

ودأبت إسرائيل وجماعة «حزب الله» على إطلاق مثل هذه التصريحات الرنانة منذ الحرب الأخيرة بينهما في 2006، لكن هذه التصريحات صارت أكثر حدة منذ التفجير الذي وقع في أحد شوارع إسرائيل في مارس الماضي، وحمّلت تل أبيب متسللاً تابعاً لـ«حزب الله» المسؤولية عنه، رغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية مواجهات بين مدنيين من لبنان ومجموعة واحدة على الأقل من عناصر «حزب الله» وقوات إسرائيلية على الحدود المحصنة بين البلدين.