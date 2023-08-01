آلاف الأشخاص يفرون من منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة في بكين

سجلت العاصمة الصينية بكين أعلى مستوى لهطول الأمطار تشهده هذا العام مع مرور بقايا الإعصار «دوكسوري» عبر المدينة، أمس، ما أجبر أكثر من 31 ألف شخص على إخلاء منازلهم في المدينة، وأصدرت سلطات بكين أعلى مستوى إنذار من الفيضانات والانزلاقات الأرضية.

وقتل ما لا يقلّ عن شخصين في بكين جراء هطول أمطار غزيرة في شمال الصين، حيث وضعت مناطق شاسعة في حالة تأهب قصوى فيما جرفت المياه سيارات وغمرت محطات قطار الأنفاق بالمياه، ونصحت السلطات ملايين الأشخاص بملازمة منازلهم.

ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي لقطات تظهر مركبات جرفتها السيول الموحلة وطرق تبدو وكأنها شلالات في ضواحي المدينة، وأظهرت إحدى اللقطات التي نشرت عبر منصة شياوهونغشو الشبيهة بـ«إنستغرام»، المياه وهي تغمر تقاطعاً كبيراً بجانب المباني السكنية الضخمة في منطقة مينتوغو الخارجية، وفي فيديو آخر نشر عبر المنصة نفسها ظهرت الأمطار الغزيرة تتدفق في محطة قطار في غرب بكين.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين، إن هطول الأمطار الغزيرة تواصل في العاصمة ومناطق عدة منها خبي وتيانجين وشرق شانشي مع تبدد الإعصار فوق شمال الصين.

و«دوكسوري» هو إحدى أقوى العواصف التي تضرب الصين منذ سنوات وتسبب في حدوث فيضانات واسعة النطاق خلال عطلة نهاية الأسبوع في إقليم فوجيان الجنوبي، ما دفع الآلاف إلى مغادرة منازلهم.

وبلغ متوسط هطول الأمطار في بكين 140.7 ملليمتراً وتم تسجيل الحد الأقصى لهطول الأمطار في منطقة فانغشان وكان 500.4 ملليمتر وفقاً لمرصد المدينة، مع توقعات بأن تكون الأمطار أكثر غزارة في المناطق الجنوبية والغربية. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن العمل توقف في أكثر من 4000 موقع بناء، وتم فحص ما يقرب من 20 ألف مبنى للتأكد من عدم تعرضها لأضرار وجرى إغلاق المواقع السياحية في المدينة. ومع استمرار تراجع قوة الإعصار «دوكسوري»، حذر خبراء الأرصاد من اقتراب العاصفة المدارية «خانون» التي من المتوقع أن تضرب الساحل الصيني المكتظ بالسكان هذا الأسبوع، وقالت السلطات إن العاصفة خانون قد تلحق المزيد من الأضرار بالذرة والمحاصيل الأخرى التي تعرضت بالفعل لهبوب الإعصار «دوكسوري».