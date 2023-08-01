سيؤول وواشنطن تتفقان على تعزيز سلاسل التوريد الدفاعية

اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، خلال محادثات رفيعة المستوى، على توقيع اتفاق يهدف إلى تعزيز سلاسل التوريد الدفاعية.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» أن وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا الجنوبية إيوم دونغ هوان، ووكيل وزارة الدفاع الأميركية للاستحواذ والاستدامة ويليام إيه لابالانت، اتفقا خلال اجتماع في واشنطن على توقيع اتفاق أمن التوريد، والذي سيسمح للدولتين الحليفتين بتقديم طلبات لتسليم الأولوية للأوامر المتعلقة بالدفاع من بعضهم بعضاً، بمجرد استكمال الإجراءات الإدارية ذات الصلة.

وناقش المسؤولان الجهود المبذولة لتوقيع اتفاقية مشتريات الدفاع المتبادلة، والتي تهدف إلى تخفيف بعض الحواجز التجارية أمام الصادرات الثنائية للأسلحة.