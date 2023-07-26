الحرس الرئاسي في النيجر يحتجز الرئيس محمد بازوم داخل القصر

قالت مصادر أمنية، الأربعاء، إن الحرس الرئاسي بالنيجر يحتجز رئيس البلاد، محمد بازوم، داخل القصر الرئاسي الذي تحاصره مركبات عسكرية.

وشاهد مراسل من رويترز عربات عسكرية تغلق مدخل القصر الرئاسي.

وذكرت المصادر الأمنية أنه تم منع الوصول إلى مقرات الوزارات الواقعة بجوار القصر.

وقال مسؤول في الرئاسة إن العاملين داخل القصر لم يتمكنوا من الوصول إلى مكاتبهم.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الرئيس محمد بازوم بالداخل من عدمه.

وقالت رئاسة النيجر، الأربعاء، إن الحرس الرئاسي بدأ حركة مناهضة للجمهورية هذا الصباح عبثا.

وبينما لم تفصح عن ظروف رئيس البلاد، محمد بازوم، سواء محتجز أم لا، أكدت أنه وأسرته بخير.

وأضافت في بيان أن "الجيش والحرس الوطني جاهزون للتصدي لعناصر الحرس الرئاسي المتورطين في هذه الحركة المزاجية في حال لم يعودوا لرشدهم".

وأوضحت أنه "في وقت مبكر من صباح الأربعاء، حاولت عناصر من الحرس الرئاسي، بلا جدوى، الحصول على دعم الجيش والحرس الوطنييين".

وشهدت النيجر محاولة انقلاب فاشلة في مارس عام 2021، عندما حاولت وحدة عسكرية الاستيلاء على القصر الرئاسي قبل أيام من أداء بازوم اليمين الدستورية.