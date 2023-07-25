مصرع 15 شخصاً بحرائق غابات في الجزائر

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، أمس، مصرع 15 شخصاً، وإصابة 26 آخرين، جراء نشوب 97 حريقاً في الغابات والأدغال والمحاصيل الزراعية في 16 ولاية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ولايات بجاية والبويرة وجيجل، سجلت الحرائق الأوسع رقعة بفعل الرياح التي شهدتها هذه المناطق، وامتداد بعض الحرائق إلى القرى المأهولة بالسكان.

وأضافت الوزارة أنه تم إجلاء 1500 شخص من أماكن إقامتهم، فيما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على أغلب الحرائق، بمشاركة طائرات مروحية خاصة تابعة للجيش الجزائري، لافتة إلى استمرار الحرائق في ست ولايات.

وطالبت الوزارة السكان بتوخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات السلامة، وتجنب الاقتراب من المناطق التي لاتزال تشهد الحرائق.