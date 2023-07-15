الحكومة الإسرائيلية: نتنياهو مصاب بالجفاف

كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، آخر تطورات حالته الصحية، بعدما دخل إلى المستشفى اليوم السبت، مشيراً إلى أن نتنياهو البالغ 73 عاماً كان على الأرجح مصاباً بالجفاف ولكنه في حالة جيدة.

وقال المكتب نقلاً عن بيان لأكبر مستشفى في إسرائيل يقع في تل أبيب، إنّ "نتنياهو وصل إلى مركز شيبا الطبي، وهو في حالة جيدة ويخضع لفحوصات طبية".

وفي بيان آخر، قال المكتب إنّ نتنياهو أمضى بعض الوقت، أمس الجمعة، وسط الحر الشديد في بحيرة طبريا، واليوم شعر بدوار خفيف، وبناء على نصيحة طبيبه الشخصي الدكتور زفي بيركويتز، نُقل إلى قسم الطوارئ في مركز شيبا".

وتابع أنّ "الفحوصات الأولية أظهرت نتائج طبيعية، والتقييم الأولي هو الجفاف".

وأشار المكتب إلى أنّ نتنياهو سيخضع لسلسلة من الفحوص الإضافية.