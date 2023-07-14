سورية تسمح للأمم المتحدة باستئناف إيصال المساعدات الانسانية عبر تركيا

بعد استخدام روسيا حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي، قالت سورية إنها ستسمح للأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية من تركيا عبر معبر باب الهوى الحدودي.

وكتب سفير سورية لدى الأمم المتحدة بسام الصباغ رسالة إلى أقوى هيئة في الأمم المتحدة أمس الخميس، قال فيها إن الحكومة السورية قررت منح الأمم المتحدة ووكالاتها الإذن باستخدام معبر باب الهوى الحدودي.

وأكدت الأمم المتحدة استلام الرسالة ويسري الإذن لمدة ستة أشهر.

وفي السنوات القليلة الماضية، شدد الرئيس السوري بشار الأسد على إغلاق المعابر الحدودية، من أجل استعادة النفوذ على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وخلال الأيام الأخيرة، انقطعت الإمدادات عن ملايين الأشخاص المحتاجين في شمال غربي سورية بعد أن استخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن ضد تمديد الآلية لمدة تسعة أشهر.

كما فشل اقتراح مضاد قدمته موسكو، كان من شأنه أن ينص على التمديد لمدة ستة أشهر.

ووفقا للأمم المتحدة، يمر 85% من جميع البضائع المتجهة إلى الشمال الغربي، عبر معبر باب الهوى الحدودي، المغلق منذ مساء الاثنين.

وتقول الأمم المتحدة إن 4.1 مليون شخص في هذه المنطقة بحاجة إلى المساعدة.