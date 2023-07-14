مقاتلو فاغنر يعملون مدربين في بيلاروسيا

بدأ مقاتلو مجموعة فاغنر العسكرية العمل كمدربين لقوات الدفاع الإقليمية في بيلاروسيا، حسبما أعلنت مينسك الجمعة، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من تمرد فاغنر الفاشل في روسيا.

وأفادت وزارة الدفاع البيلاروسية بأن "دورات تدريبية مع وحدات من القوات الإقليمية تجري بالقرب من أسيبوفيتشي" شرق البلاد مضيفة أن هؤلاء المجندين يتعلمون من بين أمور أخرى، "تقنيات التنقل في ساحة المعركة واطلاق النار التكتيكي".

واضافت الوزارة البيلاروسية التي نشرت مقطع فيديو للتدريبات على موقع يوتيوب "يعمل مقاتلو فاغنر كمدربين في عدد من الاختصاصات العسكرية".

وقال جندي في هذا المقطع "لا شك في أن هذه تجربة مفيدة للغاية لجيشنا". وأضاف "لم نشارك في معارك منذ نهاية الحرب في أفغانستان" في إشارة إلى الغزو السوفياتي للبلد المذكور عام 1979.

أدى مقاتلو فاغنر دورا رئيسا في الهجوم الروسي على أوكرانيا وخصوصا عندما كانوا في الخطوط الامامية في معركة باخموت الدامية، المدينة المدمرة التي اعلنت موسكو الاستيلاء عليها في مايو.