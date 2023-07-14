لأول مرة.. بوتين يكشف تفاصيل لقاء وعرض رفضه بريغوجين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه اقترح أن يخدم عناصر فاغنر تحت إمرة قائد آخر من هذه المجموعة المسلحة لكن قائدها يفغيني بريغوجين رفض هذا العرض، بعد تمرده القصير.

وأعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع صحيفة "كومرسانت" الروسية تفاصيل عن اجتماعه في 29 يونيو في الكرملين مع بريغوجين وقادة مجموعة فاغنر.

وأوضح بوتين "كان بإمكان عناصر فاغنر أن يجتمعوا في مكان واحد وأن يستمروا بالخدمة مع تنحية قائدهم بريغوجين. . ما كان شيء ليتغير بالنسبة لهم. كانوا ليُوضعوا تحت إمرة شخص يكون قائدهم الفعلي خلال تلك الفترة".

وأضافت الصحيفة أن الشخص الذي اقترحه بوتين هو مسؤول في فاغنر واسمه الحركي "سيدوي" (الأشيب) كان يقود فعليا عناصر فاغنر على الجبهة الأوكرانية في الأشهر الستة عشر الأخيرة.

و"سيدوي" من المقاتلين المخضرمين وشارك في حروب روسيا في أفغانستان والشيشان، وهو من سان بطرسبرج، مسقط رأس الرئيس بوتين والتقطت له عدة صور برفقة الرئيس.

وأكد بوتين "الكثير من قادة فاغنر هزوا برؤوسهم موافقين عندما اقترحت ذلك. لكن يفغيني بريغوجين الذي كان جالسا أمامي لم ير ذلك وقال بعد الإصغاء: كلا الشباب غير موافقين على هذا الحل".

وأكد بوتين أنه ناقش خلال هذا الاجتماع في 29 يونيو "حلولا ممكنة" حتى تستمر مجموعة فاغنر بالقتال لحساب روسيا وأعطى قراءته لأحداث 24 يونيو.

,في المقابلة مع كومرسانت تحدث أيضا عن غياب وضع قانوني رسمي لمجموعة فاغنر في روسيا حيث لا يسمح القانون بقيام مجموعات مسلحة خاصة.

وأكد بوتين للصحيفة "مجموعة فاغنر موجودة لكن لا وجود قانونيا لها! . هذه مسألة أخرى مرتبطة باضفاء طابع شرعي على وجودها. هذه مسألة يجب أن تناقش في مجلس الدوما وداخل الحكومة".