«الهلال الأحمر» الإماراتي تواصل بناء 1000 وحدة سكنية لمتضرري زلزال سورية

تفقد محافظ محافظة اللاذقية السورية، عامر هلال، أمس، أعمال الإنشاءات الجارية في مشروع الـ1000 وحدة سكنية «مُسبقة الصنع»، التي يقوم بتجهيزها وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المشارك ضمن عملية «الفارس الشهم2» التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بهدف إيواء العائلات السورية المتضررة جراء زلزال السادس من فبراير في عددٍ من مدن المحافظة.

وقام محافظ اللاذقية يرافقه رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في سورية، محمد خميس الكعبي، بزيارة تفقدية إلى عددٍ من المدارس التي تشرف «الهلال الأحمر الإماراتي» على صيانتها ضمن مبادرة «مدرستي هويتي» والهادفة إلى تطوير وصيانة 40 مدرسة.

وأشاد لمحافظ بمستوى الإنجاز في أعمال الإنشاءات الجارية في مشروع 1000 وحدة سكنية «مُسبقة الصنع»، والتي تُعد جزءاً من جسور الخير والمحبة عبر عملية «الفارس الشهم2» بهدف إيجاد حلول سريعة ومبتكرة للأسر التي فقدت منازلها، عن طريق إنشاء وحدات سكنية مؤقتة، إلى جانب الدعم الإغاثي والإنساني المتواصل في الكثير من المبادرات الأخرى من أجل التخفيف من معاناة متضرري الزلزال.

بدوره، أكد محمد خميس الكعبي، أن دولة الإمارات ماضية في أداء رسالتها الإنسانية تجاه الشعب السوري الشقيق، موضحاً أن «مدرستي هويتي» تُعد أحدث مبادرات «الفارس الشهم2» التي تستهدف تطوير وصيانة 40 مدرسة تضررت جراء الزلزال، وصيانتها وفقاً لأفضل المعايير الفنية، بالإضافة إلى تجهيز الفصول الدراسية قبيل بدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

جدير بالذكر، أن «عملية الفارس الشهم2» تمثل إحدى أهم صور الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات بتوجيهات من القيادة، للشعب السوري؛ إذ تم خلالها تسيير 186 طائرة وثلاث سفن مُحملة بالمواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مرحلة التعافي لمصلحة الشعب السوري الشقيق.

• 186 طائرة و3 سفن مُحملة بمواد متنوّعة قدمتها الإمارات لتعزيز مرحلة التعافي لمصلحة الشعب السوري الشقيق.

• الوحدات السكنية مُسبقة الصنع تهدف إلى إيجاد حلول سريعة ومبتكرة للأسر التي فقدت منازلها.