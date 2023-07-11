زيلينسكي يتهم "الناتو" بالضعف ويصف خططه لضم أوكرانيا بـ"السخيفة"

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء غياب جدول زمني لعضوية بلاده في الناتو ووصفه ذلك بالشيء "العبثي" و"السخيف"، فيما اعتبر أن ذلك ضعفاً من الحلف، مما وجه انتقادات لاذعة إلى تجمع لقادة الحلف كان يهدف إلى إظهار التضامن في مواجهة العدوان الروسي.

انتقادات زيلينسكي قد تجدد التوترات في القمة بعد أن شهدت لفترة وجيزة ارتياحا لموافقة تركيا على دعم محاولة السويد للانضمام إلى الناتو. يأمل الحلفاء في حل المفاوضات المتأرجحة وترك مسار واضح لفيلنيوس للمضي قدما للتحالف ودعمه لأوكرانيا.

صاغ المسؤولون اقتراحا، لم ينشر علنا، بشأن عضوية أوكرانيا المحتملة. أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعمه للاقتراح خلال اجتماع مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، لكن زيلينسكي كتب على "تويتر" أنه غير راض.

وقال: "نحن نقدر حلفاءنا"، لكنه أضاف أن "أوكرانيا تستحق الاحترام أيضا".

قال زيلينسكي: "إنه أمر غير مسبوق وسخيف عندما لا يتم تحديد إطار زمني لا للدعوة ولا لعضوية أوكرانيا". وختم بقوله: "عدم اليقين هو ضعف. وسأناقش هذا علانية في القمة".

ومن المتوقع أن يجتمع زيلينسكي مع بايدن وقادة آخرين في حلف شمال الأطلسي غدا الأربعاء.

كانت هناك انقسامات حادة داخل الحلف بشأن رغبة أوكرانيا في العضوية، التي وعدت بها في عام 2008 على الرغم من اتخاذ خطوات قليلة نحو هذا الهدف.

كتب ستولتنبرغ في مجلة (فورين أفيرز) يوم الإثنين أن التحالف سوف "يرفع مستوى علاقاتنا السياسية" من خلال تشكيل مجلس الناتو وأوكرانيا، والذي سيكون "منصة لاتخاذ القرارات والتشاور بشأن الأزمة".

وأفادت وكالة "فرانس برس"، بهبوط طائرة فلاديمير زيلينسكي، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، حيث تعقد قمة حلف الناتو اليوم.

فيما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية في وقت لاحق، نقلا عن المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية أن زيلينسكي لن يشارك في قمة الناتو اليوم.

كما وصل وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف، إلى قمة حلف الناتو في فيلينوس، وأكد أن هدف بلاده الرئيسي هو الحصول على عضوية الحلف.

وقال ريزنيكوف للصحفيين، إنه وصل إلى فيلنيوس للمشاركة في قمة الناتو، بغية توقيع مذكرة تهدف إلى ضمان تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام طائرات "إف -16" الأمريكية.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "ذا غارديان"، نقلا عن مصادر مطلعة داخل حلف الناتو، أن زيلينسكي يحاول إقناع حلفاء كييف في الحلف بإعادة صياغة بيان القمة الختامي.

وقال المصادر للصحيفة إنها تعتقد أن زيلينسكي يعتمد دبلوماسية اللحظة الأخيرة التي تهدف إلى تشجيع (الحلفاء) على إعادة صياغة البيان الختامي قبل نهاية القمة يوم الأربعاء.

وبدأ زعماء 31 دولة من أعضاء "الناتو"، والسويد اليوم الثلاثاء قمة تستمر ليومين، وستكون موضوعاتها الرئيسية مناقشة خطط دعم كييف في الأعمال العسكرية والموافقة على خطط لنشر قوات الحلف الكبيرة بالقرب من الحدود مع روسيا، فضلا عن تبني الالتزامات القانونية بموجب هذه الخطط لزيادة الإنفاق الدفاعي.